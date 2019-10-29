Волонтеры ищут нового хозяина «ярославскому Хатико»

Ярославль, 29 октября. История пса, показанная в мелодраме «Хатико: Самый верный друг», повторяется в городе Тутаеве Ярославской области. Дворняжка по кличке Нора на протяжении последних шести месяцев каждый день приходит к машине своего хозяина, не догадываясь, что он уже умер.

Как сообщает телеканал «Мир 24», житель Тутаева Николай Глаголев взял Нору еще полуторамесячным щенком. Собака жила на улице и грелась на теплотрассе. В феврале мужчине стало плохо, и ему вызвали скорую помощь, которая отвезла пациента в больницу, где он и умер от пневмонии.

Супруга Глаголева Надежда Попова признала, что не может взять себе собаку, потому что имеет проблемы с ногами и практически не выходит на улицу. Сейчас Нора живет во дворе, где ее подкармливают местные жители.

«Она одна не осталась, уходит и приходит, когда захочет. Ее знают, приводят. Вот сегодня моя знакомая приведет», — рассказала женщина.

Волонтеры хотят сдать ярославского Хатико в питомник, однако Попова выступает против этого, полагая, что Нора не приживется в приюте для животных.

По словам ветеринара Юрия Баклакова, животные очень сильно привязываются к хозяевам, и для них смерть человека, который заботился о них — огромная трагедия. Специалист полагает, что Нора будет страдать всю оставшуюся жизнь, если только не найдет себе нового хозяина.