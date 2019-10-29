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На Украине заявили, что дата встречи в «нормандском формате» предварительно определена

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На Украине заявили, что дата встречи в «нормандском формате» предварительно определена

Киев, 29 октября. Предварительно дата встречи в «нормандском формате» определена, заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

Украинский министр не стал называть предварительную дату встречи в «нормандском формате», отметив, что не все стороны согласовали ее.

«Я надеюсь, что она (встреча в «нормандском формате») будет до конца следующего месяца», — сказал Пристайко перед началом Инвестиционного форума в Мариуполе.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что сроков проведения встречи «нормандской четверки» пока нет и быть не может, формат испытывает трудности из-за отхода одной из сторон от Минских соглашений.

Гражданская война на Украине началась после государственного переворота в стране в 2014 году. Луганск и Донецк, отказавшись подчиняться новым властям, объявили о своей независимости, в ответ Киев начал военную кампанию против республик Донбасса.

Внутриукраинский конфликт пытаются урегулировать на различных международных площадках. «Нормандский формат» переговоров по Украине существует с 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили разрешение ситуацию в Донбассе.

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Источник: РИА Новости
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