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Стало известно о тайной поездке Зеленского на передовую в Донбасс

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Стало известно о тайной поездке Зеленского на передовую в Донбасс

Киев, 29 октября. Президента Украины Владимира Зеленского под покровом ночи тайно привезли на передовую в Донбасс, заявил экс-представитель Киева в трехсторонней контактной группе в Минске Роман Бессмертный.

По его словам, те, кто надоумил Зеленского на этот «опасный маневр», совершенно неадекватные люди, которые «не дружат с головой».

«Идет очередная серия кино на фронте. Вам любой военный скажет: какой дурак придумал эту поездку на передок?» — возмутился Бессмертный в эфире местного телеканала «Эспрессо ТВ».

Он напомнил, что Зеленский является верховным главнокомандующим, а такая поездка «очень опасная вещь». При этом Бессмертный не уточнил, когда именно была совершена поездка.

Ранее телеканал «Царьград» сообщал о визите Зеленского на юго-восток Украины, где у него произошла перебранка с националистами. Радикалы были недовольны решением отвести силы от линии соприкосновения, расценив это как сдачу территорий. Более того, они пригрозили Зеленскому  новым Майданом. Президент гневно заявил им, что он «не лох» и его приказы должны выполняться. 

После этого лидер одиозного националистического батальона «Азов» записал видеообращение к Зеленскому, в котором предупредил, что если Зеленский «выбросит» из Золотого ветеранов АТО, «то вместо нескольких десятков людей на следующей неделе там будет тысяча».

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