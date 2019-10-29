Психолог назвал «опасные» для отношений с мужчинами женские фразы

Москва, 29 октября. Женщинам в разговоре с мужчинами лучше избегать некоторых фраз, чтобы сохранить гармонию и взаимопонимание. Психолог Ярослав Самойлов назвал наиболее «опасные» фразы, который могут разрушить отношения.

Девушка, которая объясняет мужчине, что надо было сделать так, как она говорила ранее, может вызвать агрессию со стороны представителя сильного пола. Фразу «надо было сделать вот так» может «проглотить» только мужчина слабый и безответственный, считает психолог.

Словами «это и так понятно» женщина сводит на нет все старания своей второй половинки и обесценивает его мнение. Излюбленная фраза женщин «ладно» может заложить в сознании мужчины мысль о том, что он не оправдал надежд в глазах спутницы. Часто конфликтами заканчиваются разговоры, когда женщина высказывает свою точку зрения, при этом заявляя о своем категорическим несогласии со словами мужчины. Фраза «я не согласна» полностью «обнуляет» точку зрения мужчины.

Также агрессию и раздражение у сильного пола вызывают следующие слова: «достойный мужчина так себя не ведет», «сосед зарабатывает больше, чем ты», «не хочу тебя отвлекать». Об этом пишет Planet Today.

Ранее специалисты рассказали, как новые технологии повлияют на отношения влюбленных в будущем. По словам экспертов, интимные отношения претерпят изменения, поскольку человек постоянно совершенствуется.