Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Главу Минэкономики ФРГ госпитализировали после падения со сцены

149
0 Оставить комментарий

Главу Минэкономики ФРГ госпитализировали после падения со сцены

Берлин, 29 октября. Министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер оказался в больнице после падения со сцены. Инцидент произошел на конференции по цифровым технологиям в Дортмунде.

Глава Минэкономики Германии закончил свое выступление перед аудиторией, оступился и упал. Мужчина не смог самостоятельно подняться. К Альтмайеру прибыла карета скорой помощи, врачи госпитализировали политика.

После происшествия министра отгородили простынями от публики, а всех участников конференции попросили покинуть зал.

О характере полученных травм Альтмайера в настоящее время не сообщается. По данным DPA, немецкий министр находится в сознании и уже поблагодарил медиков за оказанную помощь.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров