Главу Минэкономики ФРГ госпитализировали после падения со сцены

Берлин, 29 октября. Министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер оказался в больнице после падения со сцены. Инцидент произошел на конференции по цифровым технологиям в Дортмунде.

Глава Минэкономики Германии закончил свое выступление перед аудиторией, оступился и упал. Мужчина не смог самостоятельно подняться. К Альтмайеру прибыла карета скорой помощи, врачи госпитализировали политика.

После происшествия министра отгородили простынями от публики, а всех участников конференции попросили покинуть зал.

О характере полученных травм Альтмайера в настоящее время не сообщается. По данным DPA, немецкий министр находится в сознании и уже поблагодарил медиков за оказанную помощь.