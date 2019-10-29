Полные списки участников конституционного комитета Сирии представят 30 октября

Женева, 29 октября. Спецпредставитель генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен в предстоящую среду подпишет и представит полные перечни участников конституционного комитета Сирии. Об этом заявила во время брифинга ООН в Женеве официальный представитель офиса спецпосланника генсека Дженнифер Фентон.

«Педерсен подпишет списки с именами всех 150 членов конституционного комитета», — уточнила она, обратив внимание, что все списки завтра можно будет увидеть.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва рассчитывает на продуктивную работу конституционного комитета Сирии, а также надеется, что это станет началом реального процесса политического урегулирования ситуации в республике.

Решение о формировании этого органа, способствующего дипломатическому урегулированию кризиса в САР, было принято в начале прошлого года в Сочи. Член исполнительного органа оппозиционного Национального координационного комитета Абдулкаххар Сууд сообщал, что ООН разослала приглашения на первое заседание на 29-30 октября.

Руководитель дипломатического ведомства Сирии Валид Муаллем при этом уточнял, что Дамаск перестанет участвовать в работе конституционного комитета в том случае, если почувствуют внешнее влияние на его работу.