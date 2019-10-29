В Киеве рассказали, как Украине перестать быть страной-проблемой

Киев, 29 октября. Украина должна перестать быть страной-проблемой и превратиться в страну-возможность, заявил украинский премьер-министр Алексей Гончарук.

Гончарук рассказал, что украинское правительство поставило цель достичь ежегодного роста экономики минимум на 5-7%. При этом за пять лет общий рост ВВП Украины должен составить 40%. Глава украинского Кабмина заявил, что эта цель вполне реальна, но для этого нужно изменить отношение к Украине среди инвесторов.

«Мы должны перестать быть страной-проблемой — должны стать страной-возможностью», — подытожил Гончарук на инвестиционном форуме в Мариуполе.

Гончарук добавил, что рост экономики Украины крайне важен, особенно в условиях реинтеграции Донбасса, где необходимо создавать рабочие места. Премьер призвал показать, что Украина может построить «общее будущее, а не делить прошлое».

Глава украинского Кабмина отметил, что Мариуполь стал символом — город прошел «сквозь тьму, начал возрождение и стремится к росту». При этом Гончарук заявил, что нынешнее правительство «стремится в будущее».

Ранее Верховная рада Украины в первом чтении приняла госбюджет на 2020 год. По мнению экономистов и политологов, он «на 90% дублирует бюджеты Гройсмана», не содержит средств на выполнение предвыборных обещаний «команды Зе» и вообще является «бюджетом горечи и разочарования». Об этом эксперты рассказали в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.