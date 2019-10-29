Глава офиса Зеленского рассказал, кто на самом деле руководит Украиной

Киев, 29 октября. Глава офиса президента Украины Андрей Богдан рассказал, что глава государства Владимир Зеленский на самом деле не руководит страной. По словам Богдана, Украиной руководит гражданское общество.

«Я считаю, что страной руководит гражданское общество. Ну, это правда», — заявил Богдан в интервью «Украинской правде».

Богдан добавил, что президент Украины принимает абсолютное большинство решений. При этом, по его словам, эти решения «эмоциональные, интуитивные, они иногда не являются глубоко философскими и не являются решениями, которые принимает кадровый дипломат или кадровый менеджер».

Глава офиса украинского президента объяснил, что Зеленский очень чувствителен к мнению гражданского общества — он много читает социальные сети.

Кроме того, Богдан объяснил причину снижения рейтинга президента Украины на 4% по сравнению с августом текущего года. Как заявил Богдан, комментируя итоги опроса, уменьшений рейтинга не было, поскольку он не мог долго держаться на отметке в 73% ввиду объективных причин.

При этом в офисе президента Украины считают, что реализация «формулы Штайнмайера» не была определяющим фактором для снижения рейтинга главы государства.

Напомним, контактная группа по мирному урегулированию ситуации в Донбассе на заседании в Минске 1 октября согласовала «формулу Штайнмайера», которая предполагает принятие закона об особом статусе Донбасса. После украинские националисты устроили акции протеста в Киеве и других городах страны, а также призвали Зеленского отказаться от выполнения данного соглашения.