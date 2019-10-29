Сербия попросила у России помощи в тушении природного пожара

Белград, 29 октября. Сербские спасатели обратились к коллегам из России с просьбой о помощи в тушении пожаров на горном хребте Стара-Планина. Об этом рассказал глава сектора по чрезвычайным ситуациям Сербии Предраг Марич.

Горы Стара-Планина расположены на территории как Сербии, так и Болгарии. Первоначально возгорание возникло на болгарской стороне, огонь затем распространился и на сербскую часть. Как объяснил Марич, автомобили не могут добраться в этот район для тушения природного пожара, дорога для экстренных служб, следующих пешком, занимает около двух часов.

Сильное задымление не позволяет использовать вертолеты, добавил он. Поэтому привлечение авиации МЧС России Марич назвал единственным шансом.

Сербия, по его словам, попросила Россию предоставить для тушения огня Ил-76.

«Это у них, а может, и в мире лучший самолет для тушения пожаров», — отметил Марич.

Глава сектора по ЧС Сербии уточнил, что Ил-76 способен нести на борту 42 тонны воды и вмещает десять человек экипажа.

«Мы ожидаем, что через день или два этот самолет прибудет в Сербию и включится в тушение пожаров с воздуха, что нашим людям значительно облегчит работу», — констатировал Марич.

Он добавил, что сейчас с огнем борются со стороны Сербии около 340 человек.

Отметим, что Ил-76 в России для тушения пожаров используют на регулярной основе. К примеру, самолеты, оборудованные водосливными авиационными приборами, привлекали к борьбе с огнем в лесах Красноярского края.

Ранее стало известно, что из-за серьезных пожаров в Калифорнии не вышел в прокат в кинотеатрах Голливуда новый фильм «Терминатор: Темные судьбы». Такое решение приняло руководство Paramount Pictures и Skydance, сотрудники компаний планируют оказать гуманитарную помощь пострадавшим при природном катаклизме. Американцы назвали его «Гетти» в честь эпицентра возникновения ЧП — музейного комплекса в пригороде Лос-Анджелеса.