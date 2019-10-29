Бузова опровергла слухи о беременности Собчак

Москва, 29 октября. Популярная ведущая и певица Ольга Бузова, дотронувшись до живота журналистки Ксении Собчак, развеяла слухи о ее беременности.

Звезда «Дома-2» и бывшая ведущая телестройки оказались за одним столом на премии «Прорыв года» от журнала Moda Topical. Бузова публиковала в своем Instagram-аккаунте «сторис» с посиделок с Собчак. Знаменитость призналась, что стала свидетелем того, как «блондинка в шоколаде» отчитывается перед супругом.

Впрочем, певица не постеснялась поднять на вечере одну из главных тем — она демонстративно заявила, что все только и говорят о беременности журналистки, и потрогала живот Собчак.

«Ха! А чего все говорят, что ты уже с пузом ходишь, беременная?! Опять всех развела, обманула», — приводит «Экспресс газета» слова 33-летней звезды.

Состоявшаяся в сентябре свадьба журналистки Ксении Собчак и режиссера, художественного руководителя Театра на Малой Бронной Константина Богомолова породила массу слухов об интересном положении 37-летней знаменитости. Папарацци подлавливали журналистку, где она не прячет свой якобы округлившийся живот.

На днях в прессу просочилась информация, что Собчак ждет второго ребенка, хотя никаких подтверждений нет. Ни Собчак, ни Богомолов пока не сделали никаких заявлений на этот счет.