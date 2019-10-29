В ЛНР подтвердили готовность к отводу сил в Донбассе

Луганск, 29 октября. Луганская Народная Республика (ЛНР) готова к разведению сил в районе Золотого у линии соприкосновения в Донбассе. Об этом сообщили в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

«Народная милиция всегда готова к разведению, главное — это зеркальные действия со стороны Украины», — заявили в ведомстве.

Напомним, 29 октября глава МИД Украины Вадим Пристайко объявил о начале разведения войск в Золотом, передает НСН. Украинский министр пояснил, что Киев задержал отведение сил, поскольку все действия должны были проверить и подтвердить в мониторинговой миссии, сообщает телеканал «360». Также Пристайко заявил, что разведение сил в Петровском начнется через 7–10 дней. По словам главы МИД Украины, после отвода войск откроется путь к новой встрече в «нормандском формате» (Украина, Россия, Франция, Германия).

Напомним, гражданская война на Украине началась в 2014 году, когда в стране произошел государственный переворот. Жители Донбасса отказались подчиняться новому правительству, и в регионе образовались две республики — ДНР и ЛНР. В ответ Киев ввел в Донбасс войска.

1 октября в ходе встречи контактной группы в Минске стороны внутриукраинского конфликта договорились развести силы у населенных пунктов Петровское и Золотое. Отвод сил должен был начаться 7 октября. Представители ЛНР и ДНР неоднократно выпускали сигнальные ракеты, подтверждая свою готовность к отводу войск, однако ответа со стороны ВСУ не последовало.