Как накопить денег на большую пенсию — Минфин и ЦБ России предложили план

Центробанк и Минфин России представили предложения по новой системе формирования негосударственной пенсии. Систему, позволяющую на добровольной основе создавать собственные пенсионные накопления, назвали «гарантированный пенсионный план» (ГПП). По мнению разработчиков, этот план поможет работающим гражданам накопить достаточно денег на достойную пенсию в будущем. Презентация законопроекта прошла в пресс-центре МИА «Россия сегодня», ее вели первый зампред ЦБ Сергей Швецов и замминистра финансов Алексей Моисеев.

Как гражданину, согласно этому плану, накопить себе на будущую достойную пенсию, представлено в инфографике Федерального агентства новостей.

Что такое гарантированный пенсионный план (ГПП)

Авторы предложения считают, что гарантированный пенсионный план (ГПП) даст гражданам возможность самостоятельно, но при стимулирующей поддержке государства, накопить значительные средства, которые пойдут на его будущую пенсию.

ГПП даст возможность безопасно копить деньги на будущую пенсию, при этом система предусматривает доходность и гарантии, а инфраструктуру планируется организовать таким образом, чтобы не возникало споров между гражданами и пенсионными фондами.

В ГПП будут собраны характеристики ряда финансовых продуктов. Накопления граждан будут обладать как характеристикой депозита, который защищен гарантией АСВ (Агентства по страхованию вкладов), так и доверительного управления, при котором средствами управляют профессионалы. Предполагается, что за счет профессионального управления «длинными деньгами» (пенсионными накоплениями граждан) можно будет получить доходность, превышающую доходность простых инструментов, например, того же депозита.

Гарантии

В отличие от доверительного управления, в ГПП предусмотрена гарантия как со стороны АСВ, так и со стороны выбранного гражданином пенсионного фонда. Фонд будет предоставлять гарантию по номиналу внесенных денег в рамках фиксированной суммы. Фиксинг будет осуществляться по неснижаемой (несгораемой) сумме не реже, чем раз в пять лет.

Также на участников и пенсионные резервы ГПП предполагается распространить систему гарантирования в обязательном пенсионном страховании (ОПС). Гарантия будет действовать как в период формирования накопительной пенсии, так и на стадии выплат.

Льготы

Пенсионные взносы граждан по ГПП в размере не более 6% от заработной платы будут освобождены от НДФЛ.

Будет введена стимулирующая льгота в виде повышающего коэффициента при расчете налога на прибыль для работодателя, если он софинансирует взносы сотрудников, плюс социальный вычет, если гражданин вносит на будущую пенсию более 6% от зарплаты.

Добровольность

ГПП будет абсолютно добровольной системой. Договор будет считаться заключенным с момента первого платежа. Размер взноса гражданин будет определять самостоятельно, без ограничений (при этом от НДФЛ будет освобождаться только взнос в 6% от заработной платы).

Менять размер взноса можно неограниченное количество раз. Приостанавливать уплату пенсионных взносов на срок не более пяти лет также можно будет неограниченное количество раз.

А если гражданин передумал копить на пенсию?

Система будет предусматривать «период охлаждения» продолжительностью в шесть месяцев с начала формирования ГПП. В течение этого срока гражданин сможет забрать все вложенные в систему средства.