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Журналисты начали подкупать друзей Заворотнюк, чтобы снять актрису на камеру

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Журналисты начали подкупать друзей Заворотнюк, чтобы снять актрису на камеру

Москва, 29 октября. Журналисты, которые ранее пытались подкупить родственников актрисы Анастасии Заворотнюк, теперь переключились на ее друзей.

Актер Вячеслав Манучаров, который дружит с семьей Заворотнюк, признался, что репортеры предлагали ему деньги за то, чтобы он посетил актрису в ее доме и подарил ей цветы. Журналисты рассчитывали на то, что во время этой встречи телезвезда попадет в объектив скрытой камеры.

Однако их надежды не оправдались, поскольку Манучаров ответил отказом. Актер подчеркнул, что не хочет подставлять свою знакомую.

Ранее сообщалось, что редакторы программы Андрея Малахова предлагали дочери Заворотнюк 15 млн рублей за то, чтобы она выступила в эфире и рассказала о состоянии матери. Девушка отказалась, заявив, что ее семья не нуждается в деньгах.

Отметим, что слухи о звезде сериала «Моя прекрасная няня» ходят уже несколько месяцев. Семья актрисы ничего не комментирует, чем только способствует распространению разных домыслов. Согласно предварительной информации, у женщины диагностирован неоперабельный рак мозга, который мог стать следствием попыток омолодиться с помощью стволовых клеток. Об онкологическом заболевании также говорили некоторые коллеги артистки. Есть также предположение, что Заворотнюк скрывается от публики из-за неудачной пластики или липосакции.

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Источник: Вести Подмосковья
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