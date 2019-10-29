США готовят Литву к возможному размещению ракет средней дальности

Политолог Леонид Савин предположил, что США вынашивают планы по размещению в Литве ракет средней дальности.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа в эфире местной радиостанции Ziniu radijas сообщил, что дислоцируемые в стране американские военнослужащие необходимы для защиты жителей, а не запугивания Белоруссии.

Он подчеркивает, что размещение личного состава и военной техники Североатлантического альянса обусловлено желанием властей Литвы защитить своих граждан от «вероятных интервенций».

«Чтобы они могли чувствовать себя безопасно и увеличивать благосостояние. Это единственная цель оборонной политики Литвы», — заверил глава государства.

Однако слова президента под сомнение ставит российский политолог, главный редактор информационно-аналитического издания «Геополитика» Леонид Савин. В интервью корреспонденту Федерального агентства новостей он отметил, что в заявлении Науседы «явно читается русофобский подтекст, так как он напрямую не говорит, от кого будет обороняться Литва».

«Но тем не менее всем все понятно, ведь в рамках той пропаганды, которая велась в предыдущие годы, многие граждане этой страны думают, что агрессивная Россия и ее союзники зачем-то будут нападать на маленькую и беззащитную Литву. Подозрительно выглядит и приглашение именно американских военных, ведь все-таки Литва — это европейское государство и она могла бы позвать партнеров по НАТО из других, соседних государств. Тех же немцев, которые уже имеют опыт управления литовцами и могли бы посодействовать в обороне страны. Явно, что тут есть американские интересы, Вашингтон намерен разместить на территории Литвы передовое базирование вооруженных сил — может быть, спецназ, может быть, какое-то оборудование для проведения разведки в Калининградской области и т. д.», — подчеркивает политический аналитик.

Так что нельзя говорить о суверенном решении властей Литвы разместить у себя американских военных. Все прекрасно понимают, что Литва — это никак не полноценный член европейского сообщества, а скорее небольшой сателлит Вашингтона. И в будущем, по мнению Леонида Савина, военное присутствие США будет только нарастать.

«Теоретически США могут готовить почву для размещения на территории Литвы истребителей, перехватчиков, бомбардировщиков. Сейчас наблюдается формат гибких войн. Поэтому и ротационная основа, и постоянная военная база США несут в себе угрозу. И любые действия враждебных нам стран, наших заокеанских партнеров, должны вызывать соответствующую реакцию. США готовят технологическую базу для размещения ракет средней дальности с ядерными боевыми блоками, сейчас идет прощупывание нашей реакции, подготовка почвы, а далее уже будут проводить куда более серьезные меры», — заключил Савин.

Напомним, в середине октября в Литву прибыли первые военные из американского батальона, который разместится на территории страны на полгода. 1-й батальон 9-го полка 1-й дивизии Вооруженных сил США пробудет в Литве до весны 2020 года. Всего республика примет около 500 американских военнослужащих, а также 100 единиц военной техники, в том числе 30 танков M1 Abrams и 25 боевых машин пехоты Bradley.

28 октября стало известно, что Белоруссия намерена усилить численность сухопутного воинского контингента на границе с Литвой. Кроме того, министерство иностранных дел страны примет ряд информационных и дипломатических мер. Это, по словам министра обороны Белоруссии Андрея Равкова, позволит остро поставить вопрос о присутствии войск НАТО вблизи белорусской границы.