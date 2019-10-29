Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество
  /  Обновлено: 

Госдума рассмотрит возможность использования маткапитала при покупке машины

703
0 Оставить комментарий

Госдума рассмотрит возможность использования маткапитала при покупке машины

Москва, 29 октября. Законопроект о возможности использования средств материнского капитала на покупку автомобиля отечественной марки стоимостью до 1 млн рублей внесли на рассмотрение Госдумы.

Авторами проекта закона выступают депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым. В документе говорится о необходимости закрепить на федеральном уровне соответствующую инициативу, тем самым обеспечить единообразие нормативного регулирования на территории РФ и повысить социальную защищенность семей с двумя и более детьми.

Если законопроект будет принят, то он должен вступить в силу с 1 января 2020 года. Лидер фракции «Справедливая Россия» напомнил, что не первый раз выступает с подобной инициативой.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поручил правительству изучить возможность использования маткапитала для оплаты услуг по подключению жилых домов к коммуникациям. Предполагается, что кабинет министров РФ изучит вопрос, касающийся оплаты газификации домов, подключения к централизованным системам водоснабжения, водоотведения маткапиталом.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров