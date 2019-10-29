Госдума рассмотрит возможность использования маткапитала при покупке машины

Москва, 29 октября. Законопроект о возможности использования средств материнского капитала на покупку автомобиля отечественной марки стоимостью до 1 млн рублей внесли на рассмотрение Госдумы.

Авторами проекта закона выступают депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым. В документе говорится о необходимости закрепить на федеральном уровне соответствующую инициативу, тем самым обеспечить единообразие нормативного регулирования на территории РФ и повысить социальную защищенность семей с двумя и более детьми.

Если законопроект будет принят, то он должен вступить в силу с 1 января 2020 года. Лидер фракции «Справедливая Россия» напомнил, что не первый раз выступает с подобной инициативой.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поручил правительству изучить возможность использования маткапитала для оплаты услуг по подключению жилых домов к коммуникациям. Предполагается, что кабинет министров РФ изучит вопрос, касающийся оплаты газификации домов, подключения к централизованным системам водоснабжения, водоотведения маткапиталом.