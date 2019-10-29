Минпромторг РФ заявил о планах расширить сеть торгпредставительств в Африке

Москва, 29 октября. Министерство промышленности и торговли России намерено расширять сеть из имеющихся в настоящее время четырех торговых представительств в Африке. Об этом сообщил журналистам на прошедшем в Сочи экономическом форуме Россия — Африка заместитель руководителя ведомства Алексей Груздев.

Он выразил сожаление в связи с тем, что в Африке пока что открыты торговые представительства в четырех странах, три из которых находятся на севере континента. Заместитель министра отметил, что Минпромторг намерен расширять эту сеть, сообщает РИА Новости.

«У нас уже торгпред в ЮАР аккредитован на соседние государства и, возможно, еще расширим его мандат, и, естественно, где-то южнее Сахары необходимо открывать дополнительную точку», — подчеркнул Груздев.

Кроме того, Груздев сообщил о перспективах строительства новых индустриальных парков, отметив, что Африка — это огромная территория. Он обратил внимание, что присутствие лишь в одной точке, как на сегодняшний день в Египте, не будет достаточным, чтобы покрыть весь континент.

Экономический форум Россия — Африка проходил в Сочи 23-24 октября.