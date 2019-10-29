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ВСУ и военные ЛНР выпустили сигнальные ракеты в знак начала отвода сил у Золотого

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ВСУ и военные ЛНР выпустили сигнальные ракеты в знак начала отвода сил у Золотого

Луганск, 29 октября. Солдаты ВСУ и военные Луганской Народной Республики запустили сигнальные ракеты в знак готовности к отводу сил у Золотого в Донбассе.

Возобновление разведения сил и средств на участке у Золотого подтвердил также уполномоченный представитель ЛНР в контактной группе Владислав Дейнего. 

Напомним, договоренность об отводе сил в районе Золотого и Петровского была достигнута участниками контактной группы в Минске 1 октября. Оно должно было начаться 7 октября и завершиться 11 октября. Но Киев сорвал несколько попыток начала отведения сил. В качестве объяснения этого украинская сторона заявила о якобы несоблюдении военными народных республик семидневного режима тишины.

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