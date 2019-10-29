Сообщения о «ликвидации» аль-Багдади назвали «странной и грязной игрой»

Москва, 29 октября. Полковник в отставке и военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец обратил внимание на нестыковки в странной истории с «уничтожением» главного мирового террориста Абу Бакра аль-Багдади.

Он напомнил, что о проведении операции сообщил некий курдский источник. Он рассказал, что лидер «Исламского государства»1 (запрещенная в России террористическая группировка) прятался в сирийской провинции Идлиб, и что одному из курдов удалось проникнуть к нему в дом и забрать нижнее белье для проведения ДНК-анализа. Более того, по словам источника, именно курды сообщили американцам о местонахождении боевика.

Эта версия не совпадает с рассказом президента США Дональда Трампа, который заявил, что американцы действовали самостоятельно, и никто им не помогал. Правда, он поблагодарил Россию, которая якобы открыла воздушное пространство для нанесения воздушного удара.

Впрочем, министерство обороны РФ позже отметило, что никакого согласования не давало, и никаких авиаударов в Идлибе не осуществлялось.

«Тут уже пошла какая-то странная и грязная игра: то Трамп перечисляет страны, в том числе и Россию, которые помогли уничтожить аль-Багдади, то появляются курды, которые тоже берут на себя часть славы по «уничтожению» главы террористов», — пояснил эксперт порталу Nation News.

Баранец не исключил, что курды решили сами вписать себя в историю «уничтожения» аль-Багдади, чтобы ослабить тот «раздрай», который наступил у них после ухода из Сирии американцев.

Напомним, что на днях Трамп официально объявил об уничтожении лидера ИГ1. По его словам, аль-Багдади подорвал себя с помощью пояса смертника, чтобы не попасть в руки американцам. При этом американский лидер не предоставил никаких доказательств смерти «террориста номер один». Вопрос журналистов о видеозаписи проведения операции он оставил без ответа.

1 Организация запрещена на территории РФ.