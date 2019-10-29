Украина объявила о разведении сил в поселке Золотое в Донбассе. События дня. ФАН-ТВ

Украина объявила о разведении сил в Донбассе Украина начинает новый процесс разведения сил в Донбассе. Об этом рассказал министр иностранных дел страны Вадим Пристайко. По его словам, отвод войск стартует сегодня с поселка Золотое, исходя из соглашений трехсторонней контактной группы. Задержку он связал с формальностями со стороны ОБСЕ. Реакции ДНР и ЛНР на эти заявления еще не последовало. Отметим, что в середине октября украинский президент Владимир Зеленский призывал обеспечить «режим тишины» в Донбассе, как раз под непосредственным контролем ОБСЕ. Примечательно, что поселок Золотое лидер Незалежной посещал лично на прошлой неделе, а воевавших там добровольцев-националистов призвал сложить оружие. Разговор завершился на повышенных тонах и казалось, что мирный процесс снова под угрозой. Ведь вслед за этим выступил лидер батальона «Азов» Андрей Билецкий. Он пригрозил Зеленскому ввести в регион около 10 тыс. боевиков, если решение о разведении сил все-таки будет принято. Впрочем, последуют ли за этой угрозой реальные действия, покажет только время.

Санкции для «Северного потока — 2» А в США снова задумались о санкциях против «Северного потока — 2». Новую идею со старыми мотивами предложил конгрессмен Энди Барр. Как и остальные противники проекта, он выступает за «энергобезопасность Европы», которой якобы вредит Россия. Впрочем, уже никого не удивляет, что чаще всего эти мнения звучат вообще за пределами континента. Прежде всего документ Барра затрагивает лица, связанные с определенными судами-трубоукладчиками «Северного потока — 2». Им запретят въезд в США, если поправки, конечно, будут приняты. Кроме того, президент Штатов сможет вводить санкции против компаний, поддерживающих российский экспорт некоторых энергоносителей. Напомним, что газопровод прокладывается по дну Балтийского моря из нашей страны в Германию. И, несмотря на многочисленные попытки остановить проект, его запуск по-прежнему ожидается в 2020 году.

Жестокое обращение с Ярошенко У России тем временем нашлись свои претензии к Штатам. Посольство нашей страны в Вашингтоне осудило власти США за жестокое и негуманное обращение с летчиком Константином Ярошенко, который сейчас находится в американской тюрьме. Этот вопрос Москва намерена поднять в мировых правозащитных организациях. Наши дипломаты возмутились тем, что США вновь отказались возвращать Ярошенко на родину по Конвенции Совета Европы. Его судьба пока складывается куда сложнее, нежели у Марии Бутиной — на днях россиянка, осужденная в Штатах на полтора года тюрьмы, все-таки вернулась домой. Она проходила по делу о незаконной работе иностранным агентом. Ярошенко же был задержан в Либерии еще в 2010-м, чуть позже его доставили в США, где приговорили к 20 годам заключения якобы за подготовку к транспортировке наркотиков. Впрочем, российский МИД что в отношении Бутиной, что Ярошенко называет обвинения попросту несостоятельными.