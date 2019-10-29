Глава МИД Украины назвал сроки начала отвода сил в Петровском

Киев, 29 октября. Процесс разведения сил в Петровском начнется через 7-10 дней, заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко перед началом Инвестиционного форума в Мариуполе. По его мнению, после разведения сил будет открыт путь к встрече в «нормандском формате».

Ранее украинский министр сообщил, что во вторник начался процесс разведения сил и средств в Золотом в Донбассе, на очереди Петровское.

«Если мы в Золотом разведем сегодня, завтра, послезавтра — сколько там дней нужно, мы сможем перейти к Петровскому, когда наступит седьмой день и Петровское будет закрыто, — сказал Пристайко. — Я надеюсь, что еще 7 -10 дней».

Гражданская война длится на Украине с 2014 года. После государственного переворота в стране Луганск и Донецк, отказавшись подчиняться пришедшему к власти руководству, объявили о своей независимости. В ответ Киев заявил о начале военной кампании против республик Донбасса.

Урегулировать внутриукраинский конфликт пытаются на различных международных площадках, в том числе в Минске. Контактная группа в октябре договорилась о возобновлении процесса разведения сил в районе Петровского и Золотого с 7 октября, однако украинская сторона трижды срывала операцию.