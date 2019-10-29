Песков прокомментировал беседу Путина c и.о. Алжира на форуме Россия — Африка

Москва, 29 октября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения в соцсетях о том, что исполняющий обязанности президента Алжира якобы отчитывается перед Владимиром Путиным.

На форуме Россия — Африка в Сочи состоялась беседа президента РФ Владимира Путина с и.о. главы Алжира Абделькадером Бенсалехом, который заверил лидера российского государства в том, что ситуация в стране находится под контролем. В соцсетях начали обвинять Бенсалеха в подотчетности Путину.

Песков заявил, что «был нормальный разговор двух собеседников», передает корреспондент Федерального агентства новостей.