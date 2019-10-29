В Финляндии ограничат право иностранцев покупать недвижимость

Хельсинки, 29 октября. Финляндия ужесточит закон о покупке недвижимости в стране для иностранцев, не входящих в состав ЕС. Изменения вступят в силу с начала 2020 года.

Разрешение на покупку недвижимости будет выдавать Минобороны Финляндии. Оно будет рассматривать заявки по территории всей Финляндии, кроме Аландских островов.

«Процесс выдачи разрешения дает государству право при необходимости вмешиваться в осуществление таких приобретений, если они могут рассматриваться как подрывающие национальную безопасность», — сообщает пресс-служба ведомства.

Покупатель должен будет подать запрос в ведомство до покупки земли или спустя два месяца с даты ее приобретения.

«Запрашивать разрешение не нужно будет людям с двойным гражданством, если одно из них - это гражданство страны ЕС или Европейской экономической зоны», — подчеркивают специалисты финского Минобороны.

Парламент Финляндии одобрил изменения по ограничению покупки земли частью иностранцев в феврале текущего года. Согласно новому закону, финское государство имеет преимущество при покупке земли около стратегически важных территорий.

Ранее сообщалось, что жители Петербурга смогут получить финскую визу сроком на пять лет после 2 февраля 2020 года, когда консульство перейдет на новый визовый кодекс.