Песков рассказал о росте производства в России из-за санкций

Москва, 29 октября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о росте производства, который наметился после введения против России западных санкций, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Так представитель Кремля прокомментировал исследование экономистов РАНХиГС, которые подсчитали, что россияне теряют более 445 млрд рублей ежегодно из-за отказа от санкционной еды.

«К сожалению, не знаком с деталями этих научных изысканий, поэтому отказываюсь комментировать. Россия не была инициатором санкций. Но нет худа без добра, есть рост производства», — отметил Песков.

По его словам, западные санкции наложили на Россию ряд ограничений, но они же дали мощным стимул для развития национальных секторов экономики и импортозамещения.

Отвечая на вопрос, какие сферы сельского хозяйства получили господдержку в связи с санкциями, пресс-секретарь президента попросил обратиться за информацией в Минсельхоз.

Ранее сообщалось, что ученые РАНХиГС подсчитали выгоду и убытки россиян от продуктового эмбарго. Так, например, импортозамещение птицы, свинины и помидоров с 2014 года приносит жителям страны выгоду в размере 75 млрд ежегодно. Что касается убытков, то потери потребителей составили порядка 4,8% стоимости минимальной продовольственной корзины.

Напомним, что Россия ввела продуктовое эмбарго в 2014 году в ответ на западные санкции, связанные с украинскими событиями. Под запрет попал целый ряд продуктов из стран, которые вводили против РФ ограничения.