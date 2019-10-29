Украинским фермерам урежут государственные дотации и региональные льготы

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины выступило с новой программой финансирования агропромышленного комплекса страны, предусматривающей коренные изменения в распределении денежных средств между фермерскими предприятиями. Согласно основным пунктам документа, получившего одобрение украинского правительства в рамках обсуждения государственного бюджета на 2020 год, официальный Киев отказывается от целевых дотаций для мелких и средних хозяйств и сокращает компенсации процентных ставок по кредитам для крупных холдингов. По мнению независимых аналитиков, нововведение окончательно «убьет» целые отрасли АПК и превратит Украину в сырьевой придаток Запада. Сложившуюся ситуацию изучал корреспондент Федерального агентства новостей.

Совладелец некогда известного и стабильного животноводческого хозяйства в Черниговской области Сергей Рудченко обещает пустить под нож все имеющееся на его предприятии поголовье крупного рогатого скота, а также ликвидировать подконтрольные ему свиноферму и птицефабрику. А все потому, что в районной администрации фермеру отказали в выделении льгот на приобретение кормов и современного оборудования.

«Чиновница заявила мне, что в местном бюджете на это денег не осталось, — жалуется Сергей Васильевич в беседе с корреспондентом ФАН. — Мы с партнером обратились на горячую линию министерства, но и там развели руками: дескать, в новом году денег на это не будет и в общегосударственной казне. Работать в убыток мы не можем и уже скоро распустим обслуживающий персонал и закроем ферму. То есть обанкротимся сами и лишим средств к существованию людей, с которыми работали многие годы».

Подобные настроения сегодня царят в десятках, если не сотнях фермерских структур по всей Украине. Согласно официальным данным, только за последние полгода в стране закрылись около 100 крупных молочных ферм, полностью или частично прекратили свою деятельность до 250 предприятий в сфере растениеводства, о банкротстве готовы заявить десятки перерабатывающих заводов АПК.

«На этом фоне новая программа Минэкономразвития Украины лишь усугубит обстановку, — сказала в комментарии ФАН аналитик украинского аграрного рынка Светлана Черкас. — Бюджетная поддержка теперь будет осуществляться исключительно на компенсацию по так называемым «земельным кредитам». А что делать тем аграриям, которые ранее выживали исключительно за счет дотаций на покупку и ремонт техники, заготовку фуража и, наконец, уплату налогов?»

По словам Черкас, этот вопрос в данный момент является риторическим.

«В этих условиях «на плаву» будут держаться разве что холдинги, да и то их общие убытки станут исчисляться миллионами гривен».

На специализированных сайтах и форумах в украинском сегменте Интернета сегодня все чаще звучат призывы — как к владельцам фермерских хозяйств, так и к их сотрудникам — выходить на массовые акции протеста. Организаторы этих акций выражают свою твердую уверенность в том, что АПК Украины еще можно спасти.

«Когда-то Украина являлась житницей не только для Советского Союза, но и для целого ряда европейских стран. Сегодня же мы вынуждены импортировать из той же Европы практически все — от молока до мяса, — подчеркивает представитель общественной организации «Своя земля» Роман Корецкий. — Если мы сообща не остановим аграрную катастрофу, о нашей стране можно будет окончательно говорить в прошедшем времени. В случае крайней необходимости мы устроим еще один «майдан» — на этот раз сельскохозяйственный.

В то же время официальный Киев пытается сгладить острые углы проблемы.

«В определенной степени [от новой программы] действительно пострадают многие хозяйства, но наверняка будут найдены другие источники финансирования, которые позволят преодолеть временные сложности», — говорится в пояснительной записке к упомянутому документу.

Кто и где будет искать эти «источники», в украинском правительстве не уточняют.