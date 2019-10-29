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Кремль получает данные от самых разных ведомств и социологических центров

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Кремль получает данные от самых разных ведомств и социологических центров

Москва, 29 октября. Кремль получает данные от самых разных ведомств и социологических центров. Об этом заявил во вторник на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Мы получаем (информацию — прим.ФАН) от самых разных ведомств и социологических центров. Видим расхождения, но у нас в Кремле есть свои экспертные управления, где все эти данные анализируют, разбирают, потом докладывают президенту уже в проанализированном виде», — объяснил он.

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Источник: Федеральное агентство новостей
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