Москва, 29 октября. Кремль получает данные от самых разных ведомств и социологических центров. Об этом заявил во вторник на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Мы получаем (информацию — прим.ФАН) от самых разных ведомств и социологических центров. Видим расхождения, но у нас в Кремле есть свои экспертные управления, где все эти данные анализируют, разбирают, потом докладывают президенту уже в проанализированном виде», — объяснил он.