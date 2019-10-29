Россия сотрет НАТО с лица земли в случае нападения альянса на Белоруссию, заявил эксперт

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заверил Белоруссию, что той не о чем беспокоиться в связи с проведением масштабных учений НАТО вблизи ее границ. Он заявил, что возглавляемая им организация — «оборонительный альянс». Федеральное агентство новостей поговорило с военным экспертом, главным редактором журнала «Национальная оборона» Игорем Коротченко о том, насколько действия НАТО соотносятся с понятиями миролюбивости и как на это реагировать российскому военному ведомству во главе с министром обороны Сергеем Шойгу.

«Да, Белоруссии есть чего опасаться, — сказал военный эксперт. — НАТО — это агрессивный военно-политический блок, а учения, о которых идет речь, отрабатывают сценарий ведения войны как против Белоруссии, так и против России».

В этой связи оптимальным вариантом для Лукашенко было бы размещение российских военных баз на территории его страны, что исключило бы желание альянса рассматривать Белоруссию в качестве плацдарма для нападения на Россию.

«Это был бы самый оптимальный вариант, — высказал мнение Коротченко, — но пока Минск не склоняется к нему. Но мы будем рассчитывать, что хотя бы в рамках общей группировки войск мы найдем способы парирования угроз, которые все больше становятся актуальны со стороны Североатлантического альянса, и в рамках общих военных учений будем нейтрализовывать их».

По словам эксперта, несмотря на то, что учения НАТО вблизи границ Белоруссии демонстрируют агрессивные намерения блока, напасть сейчас они не решатся. Ведь Россия и Белоруссия вместе составляют Союзное государство, и наша страна встанет на защиту братского народа. В США это понимают.

«Только что прошла военная коллегия России и Белоруссии в Москве, — вспомнил Коротченко. — Там отрабатывались возможные военные действия на уровне доктринальных установок и документов. Так что к потенциальной агрессии мы готовы».

Войска НАТО не посмеют нарушить суверенные границы двух союзных государств, поскольку в этом случае страны блока получат незамедлительный удар атомными бомбами.

«Россия — это ядерная держава! — заявил военный эксперт. — И никто в здравом уме не посмеет начать вести с нами войну, поскольку тут же будет стерт с лица земли. Все эти учения — показуха и «бряцанье оружием», призванные показать всему миру, что, мол, «вот как мы не боимся русских!»

На самом деле даже малейшей причины или желания вести с ними войну у США нет, считает Коротченко, ведь настоящая война, если она все-таки начнется, будет означать, что Россия применит весь свой ядерный арсенал, в том числе ради защиты братского народа. Устраивать же собственные совместные с Белоруссией учения на границе с НАТО нет надобности — мы выше этого.