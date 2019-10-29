Пентагон развивает фейк Трампа об «уничтожении главаря ИГИЛ* аль-Багдади» в Сирии

Американский спецназ провел спецоперацию на севере Сирии, в зоне контроля турецких сил, и захватил группу из пяти человек — которые предположительно являются высокопоставленными террористами «Исламского государства»1 иракского происхождения (а возможно и членами одной семьи). Сообщения об этом распространяются в СМИ и социальных сетях.

Как утверждает арабский телеканал Al Mayadeen, бойцы спецназа США десантировались с трех вертолетов в районе лагеря беженцев Джиср аш-Шуюкх, расположенного близ города Джераблус. Этот район уже долгое время находится под контролем сил сирийской «умеренной оппозиции».

На данный момент главным «доказательством» очередной спецоперации коалиции США на севере Сирии является разошедшаяся по социальным сетям видеозапись, на которой якобы слышен шум летящих вертолетов.

Операция немедленно получила медиаподдержку со стороны проамериканских источников в Сирии: официальный представитель созданной США террористической коалиции SDF Мустафа Бали поздравил американских хозяев с «очередным успешным рейдом, в ходе которого были уничтожены и арестованы высокопоставленные члены ИГИЛ»1 (террористическая группировка запрещена в РФ).

В минувшие выходные северная Сирия привлекла к себе внимание всего мира: после туманного заявления президента США о том, что вскоре «грянет нечто огромное», было объявлено об уничтожении американским спецназом верховного главаря ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади. «Террорист №1» якобы подорвал себя при попытке захвата в небольшом селении в пяти километрах от турецкой границы. Спустя всего несколько дней американцы и курдские боевики заявили об уничтожении ближайшего помощника аль-Багдади, «пресс-секретаря» ИГ1 Абу Хасана аль-Мухаджира. Это якобы произошло близ Джераблуса, буквально в нескольких километрах от новой «победы» американского спецназа.

Эксперты и СМИ небезосновательно сомневаются в правдивости заявлений Белого дома: также как и в 2011 году после якобы уничтожения американским спецназом прежнего «террориста №1» Усамы бин Ладена в Пакистане, не осталось никаких доказательств. Даже дом, где якобы подорвал себя аль-Багдади, был буквально стерт в порошок, — согласно туманному разъяснению американской стороны, «чтобы здание не стало местом поклонения сторонников ИГ». А тело «халифа» ИГ было сначала перевезено в Ирак, а потом захоронено в море, якобы «по исламскому обычаю».

Словно чтобы продемонстрировать, насколько Белому дому наплевать на прорехи и несостыковке в этой истории, Дональд Трамп опубликовал на своей странице Twitter фотографию симпатичного пса.

«Мы рассекретили фотографию замечательного песика (кличка не рассекречена), который проделал прекрасную работу в ходе захвата и уничтожения главаря ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади!» — глумится глава одного из наиболее могущественных государств мира.

We have declassified a picture of the wonderful dog (name not declassified) that did such a GREAT JOB in capturing and killing the Leader of ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi! pic.twitter.com/PDMx9nZWvw — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 28, 2019

В Минобороны РФ победные заявления Трампа вызвали серьезные сомнения. Официальный представитель МО РФ генерал-майор Игорь Конашенков отметил, что об участии в «уничтожении аль-Багдади» успели заявить и Турция, и представители курдских радикальных группировок. Представитель Минобороны назвал целый ряд причин, по которым уничтожение «халифа» ИГ вызывает сомнения и подчеркнул, что на текущую оперативную обстановку в Сирии гибель аль-Багдади никак не повлияет.

Эксперты предположили, что Трамп, который хочет вновь стать президентом США в 2020 году, просто подражает своему предшественнику Бараку Обаме, которому в 2011 году — незадолго до начала предвыборной кампании — рукоплескала вся Америка.

Новая спецоперация США в районе Джераблуса также вызывает немало вопросов: например, скрывались ли предполагаемые «агенты ИГИЛ» в лагере беженцев, каким образом Соединенные Штаты получили информацию об их укрытии и сообщали ли турецкой стороне о высадке в зоне операции «Оливковая ветвь». Напомним, район Джераблуса с 2016 года контролируется армией Турции и ее союзниками из боевых группировок «умеренной оппозиции». Турция неоднократно приводила небольшой городок как пример «идеального порядка и восстановления мирной жизни на севере Сирии с помощью турецких сил». Теперь стало ясно, что эти зоны — в лучшем случае «тихий омут», в котором водятся джихадистские «черти».

В ходе серии американских спецопераций на севере Сирии Трамп решает те вопросы, которые заботят его, а Пентагон и Госдепартамент, которым нет дела до рейтинга президента, работают над собственными задачами. «Ликвидация аль-Багдади» действительно способна помочь миллиардеру переизбраться на президентский пост, заявил в беседе с Федеральным агентством новостей военный эксперт и главный редактор информационно-аналитического центра «Кассад» Борис Рожин.

«Трампу жизненно необходимо как-то сгладить последствия своего решения об «уходе из Сирии» — остановить шквал критики, который сопровождал турецкую операцию и соглашения между Анкарой и Москвой. Для того, чтобы отбиться от критики, необходим был «успех», причем в области борьбы с ИГИЛ — так как именно уход США из северной Сирии американские СМИ подавали как «открытые двери для ИГИЛ». И вот Трамп показывает, что на самом деле, мол, он эффективно борется с группировкой, более эффективно чем Обама (который семь раз «убил» аль-Багдади. — Прим. ФАН) и потому критика Демпартии неуместна, — указал эксперт. — При этом поскольку до сих пор нет никаких фотографий или останков аль-Багдади, то даже если он действительно был уничтожен, эта тема будет оставаться предметом конспирологических теорий и вполне резонных сомнений как у рядовых граждан, так и на государственном уровне».

Теперь, после «блестящей спецоперации», Трамп может присвоить себе все заслуги в борьбе с террористами «Исламского государства» — не слишком взыскательный американский электорат охотно проглотит очередное свидетельство неслыханной мощи Штатов.

«На выборах Трампу это может очень помочь, потому что это дело купирует часть критики — за предательство курдов, за усиление позиций РФ и Башара Асада его будут нещадно критиковать, но когда речь будет заходить об ИГИЛ, Трамп всегда сможет говорить: «Посмотрите, это мы уничтожили «халифат», мы взяли его столицу, уничтожили аль-Багдади и других функционеров», — считает Борис Рожин. В целом, когда будет речь заходить о внешней политике США — не очень удачной, прямо скажем, — у Трампа будет повод говорить, что он занимался делом. Уже само заявление о смерти главаря ИГИЛ играет ему на руку».

А вот Пентагон (а вероятнее всего, Госдепартамент) играют на севере Сирии в совсем другие игры — и это также, скорее всего, самым непосредственным образом связано с решением Трампа бросить на произвол судьбы «прикормленных» курдских боевиков на севере Сирии.

«США давно подозревали в сотрудничестве с ИГИЛ, причем Трамп сам говорил, что Обама фактически способствовал созданию группировки, поэтому весьма вероятно, что с некоторыми из боевиков продолжали контактировать американские спецслужбы. Соответственно, может происходить «зачистка хвостов», — предполагает главред центра «Кассад», — террористы якобы скрывались, но почему-то оставались у границы Турции, их якобы годами не могли найти, а потом внезапно всех обнаруживают и уничтожают. Официальная версия выглядит очень надуманной — очевидно, что там были какие-то другие мотивы, мотивы сначала их не трогать, а потом «зачистить» в контексте «ухода» США из Сирии».

1 Организация запрещена на территории РФ.