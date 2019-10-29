Акула откусила ступню британскому туристу у берегов Австралии

Канберра, 29 октября. Два британских туриста серьезно пострадали после нападения акулы, которое произошло у островов Уитсанди в Австралии. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на местную службу спасения.

«Один из туристов в результате нападения лишился ступни на правой ноге, второй получил серьезные повреждения черепа», — говорится в заявлении спасателей.

Уточняется, что акула напала на туристов, когда они занимались дайвингом. Пострадавших на вертолете доставили в медицинское учреждение, сообщает «МИР24». Врачи оценивают состояние британцев как тяжелое, но стабильное.

Отметим, что это уже четвертый случай нападения акулы на британских туристов в водах Австралии, зафиксированный с сентября. Один из таких случаев привел к гибели человека.

Ранее американец сфотографировал своих детей на пляже с квадрокоптера и спас их от смерти. Мужчина вовремя заметил на снимке приближающуюся акулу.