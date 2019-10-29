Украинские политологи устроили драку на шоу Соловьева

Москва, 29 октября. Украинские политологи Василь Вакаров и Александр Семченко поссорились в студии программы «Вечер с Владимиром Соловьевым». В результате конфликт перерос в драку.

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Вчера в студии Вечера было жарко. В перерыве пришлось разнимать Вакарова и Семченко. pic.twitter.com/iM8GLESPkm — Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) October 29, 2019

Ведущий телепрограммы Владимир Соловьев сообщил о происшествии во время записи передачи в своем профиле Twitter.

«Вчера в студии Вечера было жарко. В перерыве пришлось разнимать Вакарова и Семченко», — написал телеведущий и опубликовал видео с места инцидента.

На записи видно, что когда передача ушла на рекламную паузу, украинские политологи начали перепалку, которая после переросла в драку. Ведущий и другие эксперты телепрограммы бросились разнимать Вакарова и Семченко. Соловьев попытался воззвать к гостям шоу и назвал их поведение в студии недопустимым.

Ранее Александр Семченко уже попадал в центр скандала на телевидении — в начале октября текущего года на телепрограмме «60 минут» украинский эксперт разругался с председателем правления организации «Европейское движение Украины» Вадимом Трюханом.