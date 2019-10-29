Немецкий политик назвал «детским садом» ядерную гонку

Москва, 29 октября. Бывший советник экс-канцлера Германии Гельмута Коля Хорст Тельчик резко раскритиковал современную политику за ядерную и космическую гонку, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Тельчик заявил, что мировые лидеры рассуждают, как дети в песочнице: «Ты меня ударил, я тебя ударю». В результате политика прекращается в «детский сад», что чревато серьезными последствиями.

По словам экс-советника немецкого канцлера, сегодня мы наблюдаем трансформацию однополярного мира, контролируемого США, в многополярный. На политическую сцену выходят Россия, Китай, а в будущем их может потеснить и Бразилия.

При этом в Европе нет ни одного игрока, который бы попытался составить им конкуренцию. Ни Франция, ни Великобритания, ни Германия не заявляют о своих амбициях, поскольку слишком заняты внутриполитической борьбой в Евросоюзе и собственными проблемами.

«Но мы смогли объединить Европу. Как смогли объединить Германию тридцать лет назад», — подчеркнул Тельчик, выступая на конференции «Зиновьевские чтения».

Ранее сообщалось, что в Германии начались военные учения, предполагающие сценарий начала атомной войны. В их рамках военнослужащие Германии и Италии отрабатывают безопасную транспортировку ядерного оружия на самолетах.

По словам военных экспертов, регулярно проводимые маневры Steadfast Noon включают в себя практику безопасной транспортировки ядерного оружия США из подземных запасов в самолеты.

Тема возможной ядерной войны стала вновь актуальной на фоне милитаризации США. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил об увеличении ядерного арсенала, как только пришел к власти. В прошлом году ВВС США испытали модифицированную ядерную бомбу B61-12 на бомбардировщиках B-2 Spirit.