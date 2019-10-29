Минобрнауки объяснило повышение минимальных баллов ЕГЭ

Москва, 29 октября. Министерство образования и науки РФ установило значение минимальных баллов ЕГЭ выше тех, что определяет Рособрнадзор, для всех своих 252 подведомственных вузов. Информацию об этом университеты опубликовали на своих сайтах вместе с правилами приема на 2020/21 год.

Как объяснила замглавы ведомства Марина Боровская, таким образом министерство реализует полномочия, предоставленные Федеральным законом «Об образовании в России». В соответствии с ними учредитель имеет право установить подведомственным организациям «пороговые» значения баллов ЕГЭ.

Боровская уточнила, что школы при выдаче аттестата будут ориентироваться на установленные Рособрнадзором баллы.

«На 2020 год значения баллов ЕГЭ от Рособрнадзора уже известны: русский язык — 36, профильная математика — 27, физика, химия — 36, литература — 32, обществознание — 42», — напомнила замминистра.

Установленный ведомством порог при этом оказался существенно выше. Для каждого вуза разработана собственная сетка баллов по каждой отдельно взятой специальности.

Замглавы министерства напомнила, что в свое время была сформирована группа ведущих вузов, которые уже использовали повышенные баллы ЕГЭ в качестве критерия отбора наиболее подготовленных и способных абитуриентов.

Ранее стало известно о возможных изменениях в заданиях ЕГЭ в 2020 году. Больше всего поправок коснулось экзамена по китайскому языку — ожидается, что появится новое задание по написанию личного письма, число вопросов в разделе «чтение» уменьшится до пяти, изменятся задания по аудированию.

Кроме того, планируется, что ЕГО по иностранному языку в обязательном порядке с 2020 года должны будут сдавать все школьники. Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец уже обратилась к министерству просвещения РФ с призывом отказаться от этой инициативы. Она считает, что школьники должны сдавать экзамен по иностранному языку на добровольной основе, а больше внимания уделить, например, русскому языку, истории и математике.