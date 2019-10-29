Оппозиция Сирии рассказала о своих планах работы в Женеве

Женева, 29 октября. Сирийская оппозиция рассчитывает работать в Женеве без перерыва по три недели для обсуждения новой конституции республики, заявил сопредседатель от делегации оппозиции в конституционном комитете Хади Альбахр.

По его словам, первая сессия будет организационной для работы и планов на будущее.

«150 человек – это орган, который будет обсуждать и утверждать или изменять то, что будет делать «малый комитет, — сказал он в беседе с РИА Новости. — Малая группа разработает предложения, и всякий раз, когда она согласует тексты, они будут передаваться большой группе для обсуждения и утверждения».

Альбахр уточнил, что постоянно будет работать подкомитет, состоящий из 45 человек. В делегации оппозиции считают, что он должен работать три недели, после чего нужен перерыв на одну неделю.

Возобновление заседания должно начаться со встречи всех 150 делегатов и одобрения ими работы подкомитета, проделанной накануне. По его словам, 150 делегатов будут заседать 2-3 дня в зависимости от объема работы, затем к работе приступит малый комитет, который продолжит работу в течение трех недель.

ООН в конце прошлого месяца объявила о формировании конституционного комитета Сирии, призванного подготовить конституционную реформу. Комитет состоит из 150 человек — по 50 представителей от правительства, оппозиции и гражданского общества республики. Они будут большинством голосов принимать конституционные проекты, подготовленные малым комитетом, в составе которого 45 человек.