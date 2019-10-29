Школьник из Заполярья получил «золото» на международной выставке изобретателей в Индонезии

Джакарта, 29 октября. Школьник из Заполярного края занял первое место на международной выставке юных изобретателей IEYI-2019 в Индонезии.

15-я международная выставка, которая прошла в Джакарте в октябре 2019 года, собрала более 300 талантливых школьников со всего мира, в том числе пять победителей конкурса «I MAKE», передает телеканал «360».

Девятилетний Артем Курлович, который является самым юным представителем российской делегации, признался, что получил полезный опыт общения с людьми, в том числе и с представителями иностранных делегаций. Он представлял на международной выставке щетку со встроенной емкостью и дозатором пасты, которая была удостоена специального приза от делегаций Тайваня и Тайланда.

«Золото» в Индонезии получил Максим Дворников из Мончегорска. Он презентовал на выставке в Джакарте интерактивную игрушку, предназначенную для домашних животных SensePet. Примечательно, что она может выполнять функции монитора и коммуникатора. Победитель IEYI-2019 признался, что ему очень понравилось в Индонезии.

«Во-первых, потому что тут тепло, а в нашем городе уже зима. А еще на выставке много разных идей, интересных знакомств и новых друзей», — поделился он.

Матвей Максимов представил механизм под названием «ЭКО Шринкер», позволяющий бороться с бытовым мусором. Александр Пермяков и Андрей Андрейчук из Читы, которые получили третье место, показали гостям и экспертам выставки специальный пояс для слабовидящих. Устройство с помощью датчиков и вибраций помогает людям, у которых есть проблемы со зрением, ориентироваться в пространстве.

«Третье место доказало нам, что проект не идеален, и над ним нужно работать. Это толчок для нас, чтобы совершенствоваться», — отметил Александр Пермяков.

Начальник управления благотворительных программ «Норникеля» Игорь Сухотин прокомментировал успехи юных российских изобретателей.