Россияне покорили жюри на выставке юных изобретателей в Индонезии

Джакарта, 29 октября. Международная выставка юных изобретателей International Exhibition for Young Inventors прошла с 22 по 26 октября в Джакарте (Индонезия). Российская делегация, спонсорами участия которой стали юридическая фирма «Городисский и Партнеры» и компания «Норникель», успешно защитила честь страны на этом престижном мероприятии.

Юрий Кузнецов, член жюри IEYI-2019 подчеркнул: «Международная выставка юных изобретателей — очень полезное мероприятие для детей. Здесь они видят коллег по изобретательскому творчеству, получают мотивацию для роста, свежие идеи, да и просто большое количество позитивной энергии».

Среди участков сборной России были и 5 победителей конкурса «I MAKE». Участники из Норильска, Мончегорска и Читы привезли в Индонезию интересные и полезные проекты: утилизатор бытовой тары, автоматическую зубную щетку, интерактивную игрушку для домашних животных и пояс для слепых.

Золотую медаль за свой проект получил 10-летний Максим Дворников, который изобрел игрушку «SensePet» с функцией удаленного доступа. Над реализацией идеи школьник трудился весь год, и в Индонезии поделился своими наработками с другими участниками.

«У меня есть кот Куско, и когда мы с родителями уходим из дома — он сильно скучает, — объясняет Максим. — Поэтому однажды мне пришла в голову мысль сделать игрушку, с помощью которой можно будет дистанционно развлекать питомца. И у меня получилось. Спасибо всем за поддержку, и я очень надеюсь, что вскоре смогу запатентовать изобретение и помочь котам всего мира».

Совместное изобретение Александра Пермякова и Андрея Андрейчука — пояс, который помогает слабовидящим людям ориентироваться в пространстве — заняло третье место в номинации «Технологии для особых нужд».

Один из создателей пояса Александр Пермяков рассказывает: «Очень приятно, что наш проект «Ng Belt» вызвал такой интерес публики. К нам подходили иностранные инвесторы, которым понравилось изобретение. Мы обменялись контактами и надеемся, на сотрудничество. Ведь для нас это очень важно».

Также бронзой, но уже в категории «Зеленые технологии», был отмечен Матвей Максимов из Норильска с «ЭКО Шринкером» для мусора. А самый младший представитель сборной России, 9-летний Артем Курлович, презентовав в Индонезии технологичную зубную щетку с встроенными емкостью и дозатором пасты, получил специальные призы от Тайваня и Тайланда.

Герои IEYI-2019 успешно презентовали свои изобретения в Джакарте, получив высокие оценки жюри, новые эмоции и опыт публичного выступления. А уже в следующем году попытать свои силы смогут и другие начинающие ученые.