В Госдуме рассказали о положительном эффекте продовольственных контрсанкций против Запада

Россия сделала существенный шаг в развитии сельского хозяйства благодаря продовольственным контрсанкциям, введенным Москвой в отношении товаров из стран Запада в 2014 году, уверен первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству, депутат Валерий Гартунг.

Сотрудники Российской академии народного хозяйства и госслужбы совместно с Центром экономических и финансовых исследований и разработок (ЦЭФИР) провели исследование на предмет выгод и потерь россиян от продовольственного эмбарго, введенного Москвой в ответ на санкции Запада.

Экономисты опирались на данные Росстата, Евромонитора и информацию ООН. В ходе работы они сравнили потребление, выпуск и цены санкционных продуктов в 2013 и 2018 году.

Оказалось, что импортозамещение птицы, свинины и помидоров с 2014 года приносит россиянам выгоду в размере 75 млрд ежегодно. Эти продукты экономисты отнесли к группе «успех импортозамещения». Отмечается, что, хотя к 2016 году реальные цены на них выросли, но в дальнейшем они упали даже ниже уровня 2013 года, и все это благодаря росту внутреннего производства. Что касается убытков, то потери потребителей составили порядка 4,8% стоимости минимальной продовольственной корзины, составляя 445 млрд руб. ежегодно, пишет «Коммерсант».

Как отмечает Валерий Гартунг, в продовольственных контрсанкциях есть плюсы и минусы, но в целом для экономики России плюсов больше.

«В России существенно увеличился рост сельского хозяйства. Мы ставим рекорды по экспорту зерна. Кроме того, у нас очень серьезно начало развиваться машиностроение в сельском хозяйстве. Мы сделали существенный шаг касательно обработки земли и развития собственной продовольственной базы. Там, где мы очень сильно зависели от импорта, теперь мы развили собственное производство. Так, есть плюсы и минусы. К минусам можно отнести то, что в отдельных сегментах продовольствия мы потеряли в качестве и ассортименте. Так или иначе природно-климатические условия в России отличаются от французских. Какие бы сыры мы ни производили, «Пармезан» все равно не научимся делать», — заявил Гартунг в беседе с Федеральным агентством новостей.

Кроме того, парламентарий замечает, что потребности граждан постоянно меняются, что в свою очередь отражается на изменениях структуры экономики страны.

«Если мы воспользуемся временным напряжением и перестроим свою экономику, адаптируя ее под меняющиеся запросы российских потребителей, то ситуация сработает в плюс. А если мы пустим все на самотек, то это приведет к монополизации российского рынка, дав обогатиться нескольким компаниям в области производства продуктов питания, и это будет больше минус. Мы сейчас стоим на пути, где все варианты у нас есть. Тем не менее трудно прогнозировать, будут нарастать плюсы или минусы», — добавил депутат.

Ранее аналитики подсчитали убытки ЕС от российского продэмбарго за четыре года. По словам специалистов, ЕС понес убытки в размере 170 млн долларов. Кроме того, российские контрмеры сказались и на экспорте европейской вишни и черешни. Согласно подсчетам специалистов, за четыре года Евросоюз потерял 41 млн долларов.

Напомним, политика импортозамещения действует в России с августа 2014 года. Тогда российское правительство частично прекратило импорт многих видов продуктов из стран, которые ввели ограничительные меры против Москвы. Контрсанкции были введны против США, Канады, стран Евросоюза, Австралии и Норвегии.

Под запрет попали, в частности, мясо, колбасы, рыба, морепродукты, молочная продукция, овощи и фрукты. В последний раз контрсанкции были пролонгированы до 2020 года. Действие продэмбарго оказалось очень выгодно для многих отраслей российского рынка. К примеру, производство сыра выросло в России на 37%, плодов и ягод на 22%, а сбор овощей почти на 9.