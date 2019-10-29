В Совфеде оценили статью шведских СМИ, назвавших Россию «историческим врагом» Европы

В европейских странах все еще сильны русофобские настроения, но Европа уже не так однородна, как это было несколько лет назад. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал член Совета Федерации, сенатор Олег Морозов.

«Исторический враг»

Шведское издание Dagens Nyheter призвало страны Европейского союза сплотиться, чтобы противостоять такому «историческому врагу», как Россия.

Как отмечает газета, несмотря на антироссийские санкции, целесообразность которых в Европейском союзе последнее время все больше ставится под сомнение, Россия стала сильнее. Во многом, по мнению газеты, этому способствовала «победа Владимира Путина в Сирии».

«Хребет НАТО — США — только что «дезертировал» из Сирии, принеся своих курдских союзников в жертву Турции. И в этой драме главным победителем стала Россия — исторический враг», — говорится в материале.

Кроме того, по мнению автора статьи, российский вопрос продолжает «раздирать» Европейский союз изнутри, потому что многие хотят экономического сотрудничества с Москвой, а такие страны, как Германия, Франция, Греция, Венгрия, всегда стремились к хорошим отношениям с Россией. Но, уверяет шведская газета, сегодня не стоит ждать отмены ограничительных мер против РФ. При этом Dagens Nyheter призывает Евросоюз быстрее вооружаться в рамках Североатлантического альянса из-за непредсказуемых действий США и не ослаблять давление на Россию.

Русофобия в Европе

Как отметил Олег Морозов, русофобская статья Dagens Nyheter выражает лишь одно из настроений, доминирующих в части Европы. Россию считают конкурентом и соперником.

«К этому определению добавляются всяческие вымыслы о грядущей агрессии, о том, что мы там якобы собираемся на кого-то нападать, с кем-то воевать и так далее. Это попытка действительно сплотиться на русофобской волне, а по сути дела обеспечить конкурентное преимущество главным образом в экономике. Потому что Россия — глобальный экономический конкурент Европы. И европейцы это понимают», — пояснил Олег Морозов.

Но сенатор отметил, что русофобия — это только часть настроений, которые существуют в Европе. Там достаточно много политиков, которые осознают, что надо не только конкурировать, но и ладить с Россией.

«Они понимают, что надо искать свой экономический интерес, партнерство и сотрудничество. Это хорошо видно на примере некоторых заявлений, которые мы слышим из Берлина, Парижа, не говоря уже про Австрию и ряд других стран. Русофобские настроения существуют, но они не являются единственными», — заключил Олег Морозов.

Ранее бывший премьер-министр Италии Романо Проди заявил, что для снятия антироссийских санкций наступил наиболее благоприятный момент.