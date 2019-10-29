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МИД Украины заявил о готовности Зеленского к встрече с Путиным

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МИД Украины заявил о готовности Зеленского к встрече с Путиным

Мариуполь, 29 октября. Украинский глава Владимир Зеленский готов к встрече с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Об этом заявил во вторник журналистам руководитель МИД Украины Вадим Пристайко.

Отвечая на вопрос представителей СМИ, «готов ли президент Украины готов к встрече с Путиным», украинский министр сказал утвердительно.

«Я думаю, что да. Он [Зеленский] говорил с ним по телефону три раза. Я уверен, что он четко осознает, что можно и как можно достичь», — передает «Интерфакс-Украина» слова главы дипломатического ведомства Украины.

Пристайко обратил внимание на то, что был свидетелем этих телефонных переговоров. При этом украинский министр отказался отвечать на вопрос, была ли позиция Зеленского жесткой, указав, что не все публикуют и рассказывают о беседах лидеров стран.

МИД Украины заявил о готовности Зеленского к встрече с Путиным

Последний телефонный разговор российского лидера и его украинского коллеги состоялся 7 сентября текущего года. Во время беседы Путин и Зеленский положительно оценили состоявшееся одновременное освобождение заключенных, а также обсудили проблему урегулирования конфликта в Донбассе. Лидеры РФ и Украины особо подчеркнули «важность соблюдения режима прекращения военных действий, а также поступательного разведения сил и средств на линии соприкосновения».

Напомним, гражданская война на Украине началась в апреле 2014 года после государственного переворота в стране. Донецк и Луганск, не желая подчиняться незаконно пришедшему к власти правительству, объявили о независимости. В ответ Киев объявил о старте военной кампании против республик Донбасса.

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Источник: Интерфакс-Украина
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