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Россия зафиксировала 15 нарушений перемирия в Сирии за сутки

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Россия зафиксировала 15 нарушений перемирия в Сирии за сутки

Дамаск, 29 октября. Российские военные сообщили о 15 случаях нарушения режима прекращения огня в Сирийской Арабской Республике, Турция же говорит о 17 случаях перемирия на указанной территории. Бюллетень с данными за сутки опубликовали представители Минобороны РФ на официальном сайте.

«Российской частью представительства зафиксировано 15 фактов открытия огня в провинциях: Латакия – шесть, Алеппо – пять, Идлиб – два, Хама – два», — уточняется в сообщении.

Представительство Турции, в свою очередь, зафиксировано 17 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб – четыре, Хама – четыре, Латакия – девять.

За последние сутки гуманитарные акции в Сирии не проводились. Днем ранее Центр по примирению враждующих сторон выдал беженцам 500 продовольственных наборов в селе Маррат сирийской провинции Дейр-эз-Зор.

Россия зафиксировала 15 нарушений перемирия в Сирии за сутки

 

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