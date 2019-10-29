Новое фото Заворотнюк привело фанатов в восторг

Москва, 29 октября. Слухи о тяжелой болезни актрисы Анастасии Заворотнюк привели к тому, что теперь к ее семье приковано повышенное внимание. Пользователи Сети не могли не заметить новое фото дочери известной артистки Анны, которое появилось в Instagram.

Родные звезды телесериала «Моя прекрасная няня» по-прежнему не сделали официального заявления о ее состоянии, поэтому все, что остается поклонникам, — следить аккаунтами членов семьи Заворотнюк в социальных сетях.

Снимки на своей странице в Instagram периодически публикует старшая дочь заслуженной артистки РФ, которая недавно открыла магазин одежды. На новых черно-белых фото Заворотнюк запечатлена на одной из московских улиц.

Подписчики пришли в восторг от новых снимков, назвав их «нереальными».

«Тебя не узнать», — призналась anne_a.r._.

«Красивая какая», — выразила свое восхищение vk1313.

Однако некоторых пользователей Сети новое фото дочери Заворотнюк заставило усомниться в болезни актрисы.

Сообщения о тяжелом заболевании Заворотнюк появились в прессе в начале осени. Артистка, как заметили фанаты, перестала появляться на публике. Журналисты предположили, что медики диагностировали четвертую стадию рака головного мозга, и начали перебирать причины, по которым болезнь могла произойти.

Однако официально родные артистки не комментируют ее состояние. В связи с этим вокруг звезды сериала «Моя прекрасная няня» появляется все больше и больше слухов. Источники СМИ стали предоставлять различную информацию о состоянии Заворотнюк, которая в большинстве случаев находит опровержение или противоречит другим сообщениям.

Как объяснил ранее преподаватель психологии и консультант Григорий Никонов, россияне активно интересуются историей Заворотнюк, как и судьбами покойных певиц Юлии Началовой и Жанны Фриске, по разным причинам. Однако основной является то, что сопереживать людям гораздо проще, чем разделять радость.