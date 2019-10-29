В Госдуме назвали США «международными гопниками» за нефтяной шантаж в Сирии

США намерены продолжить оккупацию нефтеносных районов Сирии, силой пресекая чьи-либо попытки захватить нефтегазовые месторождения. Об этом заявил глава Пентагона Марк Эспер. Министр пригрозил «серьезным ответом» на подобные действия, поскольку, по его словам, сирийская нефть является источником доходов для террористических группировок.

На самом деле террористические группировки — это военизированные отряды курдских террористов, в том числе из так называемых «Демократических сил Сирии», которые под прикрытием США контролируют богатые нефтью районы Сирии, отмечают эксперты. Однако у главы Пентагона свои «расклады»: он пообещал не допускать в районы нефтедобычи сирийские подразделения, представляющие законную власть страны, а также российских военных, которые находятся в Сирии по просьбе официального Дамаска.

Соединенные Штаты фактически перестали стесняться и показали всеми миру свои истинные цели на всем Ближнем Востоке и в Сирийской Арабской Республике, в частности, отметил в комментарии Федеральному агентству новостей первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин. По его словам, США фактически осуществляют в Сирии нефтяной шантаж.

«США ведут себя как международные гопники, они даже не скрывают своих истинных целей: шантаж и ограбление других стран, в том числе силой оружия, — отмечает парламентарий. — Сначала США прикрывали свое пребывание в Сирии якобы «борьбой» с ИГИЛ1 («Исламское государство»1, ИГ1 — запрещено в РФ) и разговорами о «защите» курдов. Затем США на весь мир объявили, что это якобы они уничтожили ИГИЛ. И тут встал резонный вопрос: а не пора ли вам, дорогие американцы, отсюда восвояси?»

Однако ни в какие «восвояси» США, естественно, не отправились, отметил первый зампред комитета ГД.

«Поэтому теперь всем все стало окончательно ясно, да и американцам скрывать больше нечего, — говорит Шерин. — Весь этот сыр-бор — исключительно из-за нефти, которая нужна США для развития своей экономики, для финансирования десятков вооруженных конфликтов и военных баз по всему миру, на перевооружение своей армии и так далее».

Все это требует огромных вложений, которые невозможны без ограбления других стран, подчеркивает собеседник ФАН.

«Вот почему американцев так интересует ближневосточная нефть — хорошего качества и достаточно дешевая в добыче. Добыча нефти в Сирии и Ираке, а точнее — грабеж и контрабанда ресурсов этих стран — это для американцев просто высокодоходный бизнес», — резюмировал Александр Шерин.

Ранее министерство обороны России предъявило данные космической разведки, согласно которым, США после разгрома ИГИЛ незаконно добывали в Сирии нефть и вывозили ее, хотя сирийские полезные ископаемые принадлежат исключительно народу этой страны. Минобороны РФ назвало подобные действия США международным государственным бандитизмом.

Несколько дней назад власти США заявили, что вновь планируют направить вооруженные силы в восточную часть Сирии якобы для «защиты» нефтегазовых месторождений от боевиков. В ответ на это представитель официального Дамаска заявил, что Сирия намерена вернуть под контроль законного правительства все нефтяные поля на территории страны.

Отметим, курдские формирования, под прикрытием США захватившие нефтяные поля на восточном берегу Евфрата, незаконно качают оттуда сирийскую нефть, которая является достоянием народа Сирии, и незаконно контрабандой вывозят ее в другие страны.

Ранее США ввели против Дамаска санкции, поскольку Вашингтону не нужна была экономически сильная Сирия. При этом США руками курдских оккупантов сами нагло выкачивают сирийскую нефть, контрабандно ее вывозят и продают, тем самым подрывая экономику САР. Таким образом, воруя у Сирии нефть и используя курдских боевиков как ширму, США нарушают собственные санкции. При этом, отмечают эксперты, реально выкачиванием и воровством нефти занимаются США, а охрану нефтяных полей осуществляют террористы ИГИЛ, с которыми курды договорились в 2017 году, когда оккупировали нефтяные поля Дейр-эз-Зора.

1 Организация запрещена на территории РФ.