Москва, 29 октября. Министр обороны России Сергей Шойгу во вторник прибыл с рабочим визитом в Армению. Об этом рассказала пресс-секретарь главы министерства обороны Россияна Марковская.

По ее словам, Шойгу прибыл с рабочим визитом в Армению, в ходе поездки глава военного ведомства проинспектирует 102-ю российскую военную базу, находящуюся в Гюмри. Он заслушает доклад командира базы о ходе выполнения плана боевой подготовки и обустройства социальных объектов. Кроме того, Шойгу проведет переговоры со своим коллегой Давидом Тонояном.

«Будут обсуждаться вопросы военного и военно-технического сотрудничества», — уточнила пресс-секретарь.

Марковская подчеркнула, что по планам Шойгу будет принят высшим политическим руководством Армении.

Ранее Армения заявила о сохранении надежных союзнических отношений с Россией. Ереван и Москва остаются надежными стратегическими союзниками, заявил министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян.

Глава МИД Армении рассказал о внешнеполитических приоритетах Еревана​​​. Он напомнил, что Москва и Ереван остаются надежными стратегическими союзниками, так как государства объединяют «общая история, тесные культурные и человеческие связи».

Министр уточнил, что сотрудничество включает политическую сферу, взаимодействие в области безопасности, энергетического и инфраструктурного развития, а также торгово-экономического взаимодействия и программ образовательного и культурного обменов.

В феврале президент РФ Владимир Путин провел телефонные переговоры с главой правительства Армении Николом Пашиняном, во время которых собеседники обсудили вопросы развития двустороннего сотрудничества и региональные проблемы.

Напомним, в ходе визита в Москву 27 декабря минувшего года Пашинян и глава российского государства договорились активизировать переговоры по газовой теме.