Оппозиция Сирии приветствовала меморандум РФ и Турции по курдским боевикам

Дамаск, 29 октября. Сирийская оппозиция приветствовала российско-турецкий меморандум по зоне безопасности в САР, откуда выводятся курдские бандформирования. Об этом во вторник заявил сопредседатель от делегации оппозиции в конституционном комитете Сирии Хади Альбахр.

«Мы очень рады соглашению между Россией и Турцией, и США и Турцией, которые разрешили проблемы на северо-востоке Сирии. Но мы также надеемся, что другие проблемы будут решены. Чем тише говорят орудия, тем больше мы можем достичь на политическом треке», — пояснил он агентству РИА Новости.

Хади Альбахр также призвал освободить заключенных, что позволит укрепить доверие между сторонами, и решить гуманитарные проблемы. Только так, считает представитель оппозиции, можно прийти к мирному урегулированию затянувшегося конфликта.

Напомним, что 9 октября Турция объявила военную операцию против курдских боевиков и террористов «Исламского государства»1 (запрещенная в РФ группировка) в Сирии, которая получила название «Источник мира».

Операция продлилась до 22 октября, когда Россия и Турция подписали меморандум о взаимопонимании, который предполагает совместное патрулирование в зоне безопасности. В пятницу ООН сообщила о затишье в Сирии после начала вывода курдских банд из зоны безопасности.

Курдские террористы сотрудничают с игиловцами в САР. В 2017 году благодаря поддержке ВКС РФ основные силы ИГ1 в Сирии были разгромлены. Но курды занимались выводом недобитых боевиков на территории баз США, где исламисты создавали спящие ячейки.

1 Организация запрещена на территории РФ.