Московский суд вынес приговор вербовщику ИГИЛ

Москва, 29 октября. Московский окружной военный суд приговорил вербовщика террористической организации «Исламское государство»1 (запрещена в РФ) к 12 годам колонии строгого режима. Об этом сообщили в московском управлении ФСБ России.

Напомним, в марте 2018 года в столице были арестованы три исламиста, которые вместе с другими сторонниками экстремистских идей переправляли боевиков в Сирию и Ирак. Изначально правоохранители задержали 60 человек, но в СИЗО попали только трое. До нынешнего момента информации об их дальнейшей судьбе не поступало из-за высокой секретности, пишет «Газета.ру».

Выяснилось, что приговор одному из вербовщиков ИГИЛ1 (запрещена в РФ) был вынесен еще в марте текущего года. Мужчину признали виновным по статьям «Содействие и организация деятельности террористической организации».

«Двадцатого августа приговор вступил в законную силу», — говорится в сообщении УФСБ.

Уточняется, что осужденный проводил психологическую обработку вербуемых и оправдывал террористическую деятельность экстремистской организации. Он приглашал мигрантов на съемную квартиру, где демонстрировал пропагандистские видеоролики ИГИЛ. Кроме того, мужчина обещал, что сам поедет в Сирию, где будет обучать боевиков рукопашному бою и преподавать огневую подготовку, сообщает KP.RU.

Ранее сотрудники ФСБ РФ пресекли деятельность организации, собравшей в России более 6 миллионов рублей для финансирования ИГИЛ. Деньги на террористическую деятельность собирались под видом благотворительности.

1 Организация запрещена на территории РФ.