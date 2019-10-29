Заявлением о «ликвидации» аль-Багдади США обманывают свой народ, заявил политолог

Москва, 29 октября. Политолог Иван Аркатов назвал заявление президента США Дональда Трампа о «ликвидации» главаря террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в России) Абу Бакре аль-Багдади очередным проявлением американской политической пропаганды.

Эксперт напомнил, что до этого американские власти несколько раз заявляли об «убийстве» террориста, однако эти слухи ни разу не были подтверждены. В этот раз у мирового сообщества тоже нет причин доверять голословным заявлениям Вашингтона.

«Аль-Багдади уже «убивали» несколько раз. И сейчас достоверно неизвестно, убит он или нет, а если вдруг и убит, то когда именно. И самое главное — кем. Очень удобно рассказывать про достижения, не показывать фактов, а потом заявлять, что уничтоженного террориста скинули в море», — сказал политолог в беседе с iReactor.

Аркатов обратил внимание на то, что сценарий операции по ликвидации аль-Багдади очень похож на тот, что был «использован» американским руководством для убийства лидера террористической организации «Аль-Каида»1 Усамы бен Ладена в 2011 году — как раз в преддверии выборов в США. По мнению эксперта, Трампу и его сторонникам нужны дополнительные очки, поэтому они и рассказывают сказки о ликвидации главного террориста.

Политолог убежден, что «гибель» аль-Багдади стала очередным инструментом американской пропаганды и призвана убедить мир в якобы ведущей роли США на Ближнем Востоке, в то время как реальных усилий для борьбы с терроризмом американцы не прилагают.

«В этом и есть вся суть американской машины пропаганды, которая в первую очередь обманывает народ США, а потом уже и остальное население мира, — констатировал Аркатов. — Этот факт дополнительно подтверждает, что мы живем в обществе постправды, которую формируют для людей, и эта «правда» зачастую далека от реальности».

На днях американский президент Дональд Трамп объявил о «ликвидации» военными США главаря ИГ1 Абу Бакра аль-Багдади. Как утверждает Трамп, террориста завели в тупик собаки, после чего прогремел взрыв, и произошел обвал тоннеля на боевика. Американский лидер объявил также о некой специальной экспертизе, которая «подтвердила» по сохранившимся останкам, что погиб именно аль-Багдади.

Многие политологи и эксперты усомнились в достоверности слов Трампа, указав на отсутствие каких-либо фактов и доказательств. В министерстве обороны России заявили, что нет никакой достоверной информации об спецоперации и ее успешных итогах. Кроме того, в военном ведомстве подчеркнули, что никаких ударов с неба по зоне деэскалации Идлиб в Сирии воздушными силами США или международной коалиции не наблюдалось.

Эксперты уверены, что фейк о ликвидации аль-Багдади распространили для того, чтобы Трампу удалось избежать импичмента.

Мониторинговая группа ООН по запрещенным в РФ террористическим группировкам ИГ и «Аль-Каида» заявила, что не может подтвердить сообщения об уничтожении главаря «Исламского государства», напомнила «Газета.ру».

1 Организация запрещена на территории РФ.