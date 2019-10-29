«Ликвидация» аль-Багдади стала ответом Трампа на готовящийся импичмент, заявили эксперты

Москва, 29 октября. Распространение фейка о «ликвидации» главного мирового террориста Абу Бакра аль-Багдади является ответом президента США Дональда Трампа на готовящийся против него импичмент. Такое мнение высказал политолог Юрий Самонкин, комментируя недавнее заявление американского лидера.

«Белый дом вынужден защищаться, необходимо продемонстрировать очевидные успехи президента. Для этого и придуман ход с мнимой ликвидацией аль-Багдади: он нивелирует нападки на президента по сирийским провалам», — пояснил он порталу «Экономика сегодня».

С одной стороны, Трамп пытается заручиться поддержкой обычных американцев, объявляя о выводе войск из Сирии. С другой — пытается показать, что вывод сил никак не повлиял на борьбу с терроризмом.

В то же время есть существенные основания сомневаться в том, что лидер «Исламского государства»1 (запрещенная в РФ группировка) действительно убит. Во-первых, США не предоставили никаких доказательств смерти «террориста номер один». Когда журналисты спросили Трампа о видеозаписи операции американского спецназа, тот ушел от ответа.

Во-вторых, министерство обороны РФ отметило, что никаких авиаударов в зоне деэскалации Идлиб в эти дни не происходило, что противоречит заявлениям американских чиновников.

В-третьих, в Идлибе, где якобы был ликвидирован аль-Багдади, хозяйничают группировки «Аль-Каида»1 и «Джебхат ан-Нусра»1 (обе запрещены в России). Они соперничают с ИГ1 за сферы влияния в Сирии и непременно убили бы лидера «Исламского государства», если бы обнаружили. Поэтому прятаться в этом районе Сирии у аль-Багдади не было никакого резона.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что американский спецназ «Дельта» провел в Идлибе спецоперацию, в рамках которой был уничтожен лидер исламистов. По его словам, боевик подорвал себя с помощью пояса смертника, поэтому визуальное опознание невозможно. Чтобы установить его личность, якобы была проведена генетическая экспертиза. Никаких других доказательств Трамп не привел.

1 Организация запрещена на территории РФ.