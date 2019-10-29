Сирия новости 29 октября 12.30: фейк о трусах аль-Багдади, в Хасаке курды выгоняют людей из домов

Сирия, 29 октября. Курдские боевики выдумали фейк о «трусах аль-Багдади» для оправдания Соединенных Штатов. В Хасаке курды выгоняют людей из домов. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: нанесли удары по расположениям радикалов «Тахрир аш-Шам» в Латакии и на севере Хамы, по неподтвержденным данным, потеряли один бронетранспортер.

«Исламское государство1»: подозреваются нападении на курдский патруль SDF на севере Ракки.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: обстреляли позиции сирийской армии в Латаки у города Кабана.

Курдские вооруженные группировки: спровоцировали столкновение с протурецким ополчением в на севере Хасаки, помешали российскому патрулю у города Камышлы, приписывают себе активное участие в «ликвидации» лидера «Исламского государства»

ВС Турции и союзные силы: взяли под контроль ряд поселков на севере Хасаки.

Международная коалиция: провели десантную высадку в Алеппо, арестовали семью иракцев в городе Джераблус.

Провинция Латакия

Как передает новостное агентство Baladi News, в горных районах на северо-востоке провинции Латакии силы Сирийской арабской армии (САА) не прекращаются попыток прорвать линии обороны радикалов альянса «Тахрир аш-Шам», который заняли ключевой город Кабана, расположенный на высотах Курдских гор. По неподтвержденным данным, несколько военнослужащих сирийской армии были ранены в результате обстрела со стороны радикалов, укрывающихся в городе, при попытке штурма восточной окраины. По информации медиаресурсов, приближенных к боевикам, «Тахрир аш-Шам» также уничтожила бронированный автомобиль САА.

На границе провинции Хама боевики обстреляли бронетранспортер сирийской армии у военного лагеря Джурин. В ответ сирийская армия открыла огонь из тяжелой артиллерии по позициям радикалов у поселка Хаваш и деревни Хавиджа.

Провинция Алеппо

Курдские боевики выдумали фейк о «трусах аль-Багдади» для оправдания Соединенных Штатов. Главарь «Демократических сил Сирии» (SDF) Мазлум Абди заявил журналистам, что американский спецназ якобы сумел ликвидировать лидера «Исламского государства» Абу Бакра аль-Багдади, благодаря работе курдской разведки, как сообщает новостное агентство Baladi News. По словам Абди, курдский агент разведки, с помощью которого было установлено местоположение боевика, сумел раздобыть «фрагмент нижнего белья и образец крови» аль-Багдади.

Напомним, согласно заявлению президента США Дональда Трампа, ВВС США и бойцы спецназа якобы провели операцию по захвату террориста номер один в провинции Идлиб, однако, он совершил самоподрыв, не пожелав сдаться. До сих пор достоверность всех заявлений находится под большим вопросом, поскольку Штаты не предъявили никаких доказательств общественности.

Мазлум Абди также утверждает, что не без помощи курдских разведчиков был ликвидирован в Алеппо сподвижник аль-Багдади – эмир Абу Хассан аль-Мухаджир, также известный как «пресс-секретарь» ИГИЛ1.

В городе Джераблус вертолеты коалиции совершили еще одну десантную операцию и арестовали членов семьи из Ирака, без объявления причин ареста. Предполагается, что арестованная семья подозревается в связи с «Исламским государством».

Провинция Ракка

Два курдских боевика из числа «Демократических сил Сирии» (SDF) были убиты взрывным устройством возле фермы Аль-Асадия на севере провинции, о чем сообщает агентство Alk Habour 21. Twitter-канал Radio Al Kul передает, что также один член SDF был тяжело ранен, а другой убит в результате нападение неизвестного вооруженного боевика на их патруль в районе поселка Фатах к северу от города Ракка.

Провинция Хасака

На севере провинции курдские бандформирования по-прежнему сохраняют активность. Как передал новостной портал Alk Habour 21, ночью группа боевиков из числа так называемых «сил внутренней безопасности» «Асайиш» расположились на окраинах Тель-Тамр. К востоку от города Рас-аль-Айн сотрудники «Асайиш» вынудили жителей поселков Тель-Мухаммед и Араб-Хан покинуть свои дома, где они разбили свои военные посты.

В районе поселка Аль-Джавадия курдские радикалы также помешали патрулю сотрудников российской военной полиции проехать в район поселка Аль-Дадия, в окрестностях города Камышлы, о чем также сообщает источник.

У поселка Абу-Расин отмечаются столкновения сил протурецкого ополчения с курдскими радикалами SDF, как передает Twitter-канал Rojava Network. Перестрелка между сторонами завязалась ночью и продолжилась до рассвета. Ни одна из сторон пока не заявила о своих потерях, понесенных в ходе столкновения.

Тем временем силы протурецкого ополчения заняли ряд поселков на востоке провинции: западный и восточный Ян-Тамр, Меркис-Харб, Абба, Тель-Байдар, Тель-Кортал, Мадаба, Баб-аль-Хара, Даудия и Аль-Макаса, как сообщает новостное агентство Halab Today TV.

1 Организация запрещена на территории РФ.