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США не предоставят доказательств фейковой «ликвидации» аль-Багдади — эксперт

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США не предоставит доказательств фейковой «ликвидации» аль-Багдади — экспертМосква, 29 октября. Доказательств сомнительной операции по «ликвидации» главаря запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»1 Абу Бакра аль-Багдади ждать не стоит. Об этом заявил российский политолог, журналист и публицист Армен Гаспарян, комментируя публикацию американского президента Дональда Трампа с фотографией собаки, которая якобы была задействована в операции США.

Эксперт напомнил, что останки аль-Багдади или неизвестного человека, которого Вашингтон выдает за главаря запрещенной в РФ ИГИЛ1, уже уничтожены. Кроме того, как заметил Гаспарян, разрушено и место «ликвидации» самого опасного террориста в мире.

«Доказательств операции не будет… Что убийство аль-Багдади, что имитация этого убийства — это в любом случае операция, поэтому она была. Вопрос в другом — что было. Была ликвидация идеолога и пропагандиста ИГ1 или имитация ликвидации», — сказал в беседе с корреспондентом издания «НьюИнформ» Гаспарян.

Политолог предположил, что, скорее всего, операция была сымитирована. 

«Меня все увиденное не убедило в том, что это в полном смысле слова была ликвидация», — подчеркнул он.

США не предоставит доказательств фейковой «ликвидации» аль-Багдади — эксперт

Напомним, президент США Дональд Трамп опубликовал ранее в своем микроблоге в Twitter снимок, на котором изображена собака, якобы участвовавшая в операции по «ликвидации» аль-Багдади и получившая ранение. Однако американская сторона не предоставляет никаких существенных доказательств того, что информация о проведении операции не является фейковой.

Глава Белого дома Дональд Трамп 27 октября заявил, что военные Соединенных Штатов загнали в угол и «уничтожили» одного из опаснейших в мире боевиков — Абу Бакра аль-Багдади. Однако каких-либо доказательств представлено не было, поэтому многие СМИ и эксперты восприняли информацию как фейковую. Так, политолог Юрий Самонкин считает, что распространение информации является ответом Трампа на готовящийся против него импичмент. 

1 Организация запрещена на территории РФ.

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