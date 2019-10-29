Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Экономика
  /  Обновлено: 

ЦБ и Минфин России презентовали новую систему пенсионных накоплений

728
0 Оставить комментарий

ЦБ и Минфин России презентовали новую систему пенсионных накоплений

Москва, 29 октября. Центробанк и министерство финансов России презентовали новую систему добровольных пенсионных накоплений — гарантированный пенсионный план (ГПП). Законодательный проект, направленный на введение новой системы, представили во вторник первый зампред ЦБ РФ Сергей Швецов и заместитель главы финансового ведомства Алексей Моисеев.

Ожидается, что ГПП предоставит россиянам шанс самостоятельно финансировать свою негосударственную пенсию при стимулирующей поддержке государства. По словам Швецова, в ГПП включены характеристики ряда продуктов, сообщает РИА Новости.

«Это характеристика депозита, так как депозит у нас защищен гарантией АСВ, доверительного управления, где деньгами управляют профессионалы, где за счет профессионального подхода к управлению длинными деньгами может быть получена прибыль, превышающая доходность простых инструментов, например депозита», — отметил заместитель председателя регулятора.

ЦБ и Минфин России презентовали новую систему пенсионных накоплений

Он также обратил внимание на то, что, в отличие от доверительного управления, в этом плане есть гарантия со стороны АСВ по номиналу внесенных денег и гарантия пенсионного фонда (ПФР).

Пенсионные взносы россиян по ГПП в размере не более 6% от зарплаты будут освобождены от НДФЛ. Кроме того, будет предусмотрена поощрительная льгота в виде повышающего коэффициента при расчете налога на доход для работодателя в том случае, если он частично оплачивает взносы сотрудников.

Отмечается, что ГПП — добровольная система, при этом соглашение будет считаться заключенным с момента первого денежного платежа.

infox - new
Источник: РИА Новости
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров