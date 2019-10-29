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Политика

Канделаки обвинила Facebook в отсутствии проверки политической рекламы

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Канделаки резко раскритиковала политику Цукерберга

Москва, 29 октября. Известная телеведущая Тина Канделаки резко раскритиковала решение основателя Facebook Марка Цукерберга освободить от проверки на достоверность платную политическую рекламу.

По словам Канделаки, около 250 сотрудников Facebook обратились к основателю социальной сети с письмом, в котором возмущенные работники фирмы высказались против новой политики в отношении платной рекламы.

«Facebook вдруг решил, что политикам можно врать и вводить в заблуждение избирателей, как они делали это тысячи лет человеческой истории. Главное — занести денежку», — сообщила Канделаки в соцсетях.

Телеведущая отметила, что это не первый случай «лицемерности политики» соцсети.

«Вспомните запрещенный паблик Russia Beyond с рецептами русской кухни. Или бан за цитирование Бродского с его строчкой «Прощевайте, хохлы, пожили вместе — хватит», — подчеркнула Канделаки.

В то же время администрация Facebook готова получать деньги за публикацию заметок «о великих достижениях американской демократии», при этом не называя настоящих причин ипотечного кризиса 2008 года.

«Не забывайте, как начинался Facebook: со взлома студенческих серверов и набора очков на объективации женщин. Его создатель прекрасно знает цену низменным чувствам своей аудитории и умеет выжимать из нее деньги», — считает Канделаки.

Ранее Цукерберг обвинил Россию в попытках влияния на предстоящие выборы в США. Российские политики назвали это заявление «очередной охотой на ведьм» со стороны США и подчеркнули бездоказательность и голословность обвинений. Отметим, что в начале осени в Нью-Йорке началось расследование в отношении Facebook по вопросу подавления конкуренции на рынке соцсети-монополистом.

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