Налоговые льготы для дачников вступили в силу в России

Москва, 29 октября. Взносы собственников огородных или садовых земельных участков, которые не являются членами товарищества, освободили от налога на прибыль. Соответствующие изменения в Налоговый кодекс вступили в силу во вторник.

Поправки исключают из Налогового кодекса такие понятия, как «дача», «дачный дом» и «дачное строительство», а также «дачное некоммерческое объединение граждан» и «ведение дачного хозяйства», и вводят налоговые льготы для дачников.

Теперь налог на прибыль не нужно платить за создание, приобретение или содержание имущества общего пользования, а также за текущий и капитальный ремонт объектов капстроительства, относящихся к имуществу общего пользования и находящихся в границах территории огородничества, либо садоводства, передает «Парламентская газета».

Освобождается от налога на прибыль также плата за работы и услуги товарищества по управлению имуществом. Как пишет «ФедералПресс», закон распространяется на правоотношения, которые возникли с 1 января этого года.

Напомним, владельцев земельных участков с 1 марта наступившего года обязали уведомлять местные органы исполнительной власти о планах на строительство и реконструкцию индивидуальных и садовых домов. Правительство России 29 декабря прошлого года приняло постановление, которым упрощается порядок признания садового дома жилым и наоборот. Документ разъясняет положения закона, вступившего в силу с 1 января 2019 года.

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